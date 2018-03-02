У НАТО гостро відповіли на залякування Путіна ядерною зброєю

В Північноатлантичному альянсі вважають неприпустимими залякування президента Росії Володимира Путіна ядерною зброєю.

Про це зазначено в коментарі прес-секретаря НАТО Оани Лунгеску, інформує "УНІАН".

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У НАТО заявляють, що готові захищати всіх своїх членів від будь-якої загрози.

Російські заяви, які загрожують, що альянс може бути мішенню, є неприйнятними й непродуктивними. Як ми неодноразово заявляли, протиракетна оборона альянсу не розроблена і не спрямована проти Росії. Наша система захищає від балістичних ракет за межами євроатлантичного регіону,

– зазначила Лунгеску.

Вона додала, що союз не хоче нової холодної війни чи гонки озброєнь.



" Усі союзники підтримують угоди про контроль над озброєннями, які створюють довіру і впевненість на благо всіх. Ми продовжуємо працювати над підвищенням військової передбачуваності і прозорості, у тому числі включаючи Раду НАТО - Росія. Ми також намагаємося модернізувати Віденський документ ОБСЄ", 2 запевнила прес-секретар НАТО.

Нагадаємо, 1 березня президент Росії Володимир Путін заявив, що Москва зуміла відповісти на "ракетний виклик" США і створити ефективні протиракетні системи.