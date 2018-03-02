15:29
12 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
2°C
4°C 0°C
  • вівторок
    3°C 1°C
  • середа
    1°C 0°C
  • четвер
    4°C -1°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Ігри політичних лузерів. Треш в
Вєсті Кремля
21:44, 9 березня
Вєсті. UA. Жир. Українських політиків нагородили
Вєсті.UA
18:53, 9 березня
Чужа на своїй землі: як ділянка пенсіонерки несподівано стала власністю родини чиновниці
ЦРУ
21:58, 6 березня
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 березня
Згадати Все. 8 березня: жіноче свято чи день феміністок?
Згадати все
18:54, 10 березня
Телеканал новин 24 Новини Новини політики
ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

У НАТО гостро відповіли на залякування Путіна ядерною зброєю

2865 Читать новость на русском
Прес-секретар НАТО Оана Лунгеску
Прес-секретар НАТО Оана Лунгеску / Фото з вільних джерел

В Північноатлантичному альянсі вважають неприпустимими залякування президента Росії Володимира Путіна ядерною зброєю.

Про це зазначено в коментарі прес-секретаря НАТО Оани Лунгеску, інформує "УНІАН".

Читайте також: Путін створює паралельну реальність, – експерт про ядерну зброю

У НАТО заявляють, що готові захищати всіх своїх членів від будь-якої загрози.

Російські заяви, які загрожують, що альянс може бути мішенню, є неприйнятними й непродуктивними. Як ми неодноразово заявляли, протиракетна оборона альянсу не розроблена і не спрямована проти Росії. Наша система захищає від балістичних ракет за межами євроатлантичного регіону,
– зазначила Лунгеску.

Вона додала, що союз не хоче нової холодної війни чи гонки озброєнь.

" Усі союзники підтримують угоди про контроль над озброєннями, які створюють довіру і впевненість на благо всіх. Ми продовжуємо працювати над підвищенням військової передбачуваності і прозорості, у тому числі включаючи Раду НАТО - Росія. Ми також намагаємося модернізувати Віденський документ ОБСЄ", 2 запевнила прес-секретар НАТО.

Нагадаємо, 1 березня президент Росії Володимир Путін заявив, що Москва зуміла відповісти на "ракетний виклик" США і створити ефективні протиракетні системи.

Теги: Новини політики Володимир Путін Зброя НАТО
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за 2 березня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Посадити генерала Рубана: чому голову
сьогодні, 15:01 Посадити генерала Рубана: чому голову "Офіцерського корпусу" зробили цапом-відбувайлом
Олексій Чибісов 771
Черговий ганебний провал: чому СБУ така нікчемна
сьогодні, 14:00 Черговий ганебний провал: чому СБУ така нікчемна
Дмитро Гнап 2004
У Китаї відкрили найвищий скляний міст: захопливі фото
сьогодні, 15:06 У Китаї відкрили найвищий скляний міст: захопливі фото
1559
Тимошенко хвора, – нардеп Власенко
сьогодні, 13:54 Тимошенко хвора, – нардеп Власенко
4763
Україна і
сьогодні, 13:01 Україна і "блакитне паливо": у кого купуємо газ та на що він йде
692
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук