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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Путін створює паралельну реальність, – експерт про ядерну зброю

21:59, 2 березня 657 Читать новость на русском

Майже третину своєю промови Володимир Путін присвятив розмовам про зброю. Хоча її майже не показували, обмежуючись застарілою комп'ютерною графікою, на якій уявно атакували США – в стилі Північної Кореї.

На своєму останньому виступі Володимир Путін заходився на всю Росію показувати "кузькіну мать", як він сам висловлюється, західним партнерам. Мовляв, Росія просто таки галопом обійшла увесь світ у питаннях озброєння і усі решта безперспективно відстали. Тут і нова стратегічна ракета "Сармат", крилаті ракети із необмеженою дальністю польоту, підводний ядерний безпілотник, лазерна та гіперзвукова зброя та інше.

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Однак, небаченої зброї так ніхто і не побачив. Лиш поганеньку комп'ютерну графіку й окремі, вирвані з контексту відеокадри. Усе це шоу було спрямоване на виборців.

Для Путіна важливо зараз створити свою паралельну реальність – він її створює. Єдине, що можна відзначити, що він вибрав якраз паралельну реальність, яку можна назвати КНДР софт, – прокоментував військовий експерт Михайло Самусь.

А от до зброї у знавців є запитання. Наприклад, ракета "Сармат", на їхню думку, ще далека від бойового чергування.

"Відбулись випробування, лише броскові випробування ракети "Сармат" в 2017 році. А броскові випробування – це один з етапів початкових до реалізації самої ракети. В Радянському Союзі та сама ракета сатана вона після броскових випробувань пройшла ще етап чергових наступних випробувань ще майже 8 років", – зазначив головред журналу Ukrainian Defense Review Антон Міхненко.

Щось – як-от лазерну зброю – США вже давно не приховує і навіть публічно демонструє на відео знищення умовних цілей. У Росії обійшлись без цього.

Російській Федерації простіше сказати що ми вам не покажемо, тому що таємно. І понад усе за такою ширмою якраз і криється такий фасад Потьомкінських селищ, що історично притаманно Російській Федерації,
– переконаний директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Валерій Рябих.

Багато із заявлених Путіним розробок почали своє життя ще за СРСР. Наприклад, ідея енергетичної ядерної установки для польотів розглядалася ще в 50-ті. Тому частина з показаного дійсно може існувати.

"Я не виключаю що це прототипи. Я не виключаю, що дослідні зразки є. Тобто є певні можливості Російської Федерації – інтелектуальні, технічні. Але питання в реалізації цих речей. В майбутній реалізації цих речей, через 3-5 років", – зазначив Міхненко.

Тут питання і в ресурсах, і в доступі до технологій. Усе це РФ частково втратила через санкції, які дуже дратують Кремль.

Ми нікому не погрожуємо, ні на кого не збираємося нападати. Нічого ні в кого, погрожуючи зброєю, не збираємося забрати,
– запевнив Володимир Путін.

І залишає між рядків анексований Крим, окупований Донбас і силою відібрані у Грузії Абхазію і Південну Осетію. А от на заході спічу Путіна публічно уваги не надали, у Пентагоні зазначили – не здивовані.

Автор: Роман Пагулич
Теги: Володимир Путін Новини Росії Зброя
Джерело: 24 Канал
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