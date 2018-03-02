Путін назвав умови, за яких застосує ядерну зброю

Президент Росії Володимир Путін в інтерв'ю американському телеканалу NBC заявив, що його держава може вдатися до застосування ядерного озброєння з двох причин.

Фрагмент інтерв’ю 2 березня з'явився у Twitter телеканалу.

На запитання журналістки, чи збирається Путін використовувати ядерну зброю тільки у випадку ядерної чи будь-якої атаки на Росію або її союзників, глава Кремля відповів наступне.

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"Є дві причини, які можуть змусити нас застосувати ядерну зброю: напад на нас за допомогою ядерної зброї або атака на Російську Федерацію з використанням звичайної зброї. Але в цьому випадку – якщо буде загроза самому існуванню Російської держави", – пояснив Путін.

“You say that you’re going to use these weapons, these nuclear-powered weapons, if Russia or its allies come under attack. Any attack? Or only a nuclear one?” @megynkelly to Putin pic.twitter.com/6Ub1QYu1dk — TODAY (@TODAYshow) 2 березня 2018 р.

Нагадаємо, 1 березня президент Росії Володимир Путін заявив, що Москва зуміла відповісти на "ракетний виклик" США і створити ефективні протиракетні системи.