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Путін назвав умови, за яких застосує ядерну зброю

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Путін назвав умови, за яких Росія застосує ядерну зброю
Путін назвав умови, за яких Росія застосує ядерну зброю / Фото з вільних мереж

Президент Росії Володимир Путін в інтерв'ю американському телеканалу NBC заявив, що його держава може вдатися до застосування ядерного озброєння з двох причин.

Фрагмент інтерв’ю 2 березня з'явився у Twitter телеканалу.

На запитання журналістки, чи збирається Путін використовувати ядерну зброю тільки у випадку ядерної чи будь-якої атаки на Росію або її союзників, глава Кремля відповів наступне.

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"Є дві причини, які можуть змусити нас застосувати ядерну зброю: напад на нас за допомогою ядерної зброї або атака на Російську Федерацію з використанням звичайної зброї. Але в цьому випадку – якщо буде загроза самому існуванню Російської держави", – пояснив Путін.

Нагадаємо, 1 березня президент Росії Володимир Путін заявив, що Москва зуміла відповісти на "ракетний виклик" США і створити ефективні протиракетні системи.

Теги: Новини політики Володимир Путін Новини Росії Ядерна безпека Зброя
Джерело: 24 Канал
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