Путін назвав умови, за яких застосує ядерну зброю
Президент Росії Володимир Путін в інтерв'ю американському телеканалу NBC заявив, що його держава може вдатися до застосування ядерного озброєння з двох причин.
Фрагмент інтерв’ю 2 березня з'явився у Twitter телеканалу.
На запитання журналістки, чи збирається Путін використовувати ядерну зброю тільки у випадку ядерної чи будь-якої атаки на Росію або її союзників, глава Кремля відповів наступне.
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"Є дві причини, які можуть змусити нас застосувати ядерну зброю: напад на нас за допомогою ядерної зброї або атака на Російську Федерацію з використанням звичайної зброї. Але в цьому випадку – якщо буде загроза самому існуванню Російської держави", – пояснив Путін.
Нагадаємо, 1 березня президент Росії Володимир Путін заявив, що Москва зуміла відповісти на "ракетний виклик" США і створити ефективні протиракетні системи.