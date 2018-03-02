Путин назвал условия, при которых применит ядерное оружие
Президент России Владимир Путин в интервью американскому телеканалу NBC заявил, что его государство может прибегнуть к применению ядерного вооружения по двум причинам.
Фрагмент интервью 2 марта появился в Twitter телеканала.
На вопрос журналистки, собирается ли Путин использовать ядерное оружие только в случае ядерной или любой атаки на Россию или ее союзников, глава Кремля ответил следующее.
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"Есть две причины, которые могут заставить нас применить ядерное оружие: нападение на нас с помощью ядерного оружия или атака на Российскую Федерацию с использованием обычного оружия. Но в этом случае — если будет угроза самому существованию Российского государства", — пояснил Путин.
Напомним, 1 марта президент России Владимир Путин заявил, что Москва сумела ответить на "ракетный вызов" США и создать эффективные противоракетные системы.