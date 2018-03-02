На ракетное хвастовство Путина появилась реакция Трампа и Меркель

Президент США Дональд Трамп и канцлер Германии Ангела Меркель критически отреагировали на презентацию президентом России Владимиром Путиным новой крылатой ракеты с ядерной боеголовкой.

Об этом сообщает Reuters.

Отметим, что 1 марта Путин заявил, что в России стартовала активная фаза испытаний ракетного комплекса "Сармат", оснащенного ядерными боеголовками.

Канцлер и президент также обеспокоены последними замечаниями президента России Путина о развитии вооружений и их негативным влиянием на международные усилия по контролю над вооружениями,

– сказал представитель правительства Германии Штеффен Зайбер.

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Кроме того, Меркель и Трамп подчеркнули, что Россия должна немедленно прекратить обстрелы в Сирии, согласно резолюции Совета безопасности США.

"Оба согласились с тем, что сирийский режим и его российские и иранские союзники должны оперативно и полностью выполнить резолюцию 2401 (2018) Совета Безопасности ООН. Эта резолюция требует немедленного прекращения огня в Сирии", – заявила Меркель.

К слову, ранее в Вашингтоне резко прокомментировали заявления Путина о наличии в России вооружений, которые "значительно опережают США".