16:05
12 март 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
2°C
4°C 0°C
  • вторник
    3°C 1°C
  • среда
    1°C 0°C
  • четверг
    4°C -1°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Симоньян подалась в юмористки. Трэш в
Вєсті Кремля
21:47, 9 марта
Вести. UA. Жир. Украинских политиков наградили
Вєсті.UA
18:54, 9 марта
Чужая на своей земле: как участок пенсионерки неожиданно стала собственностью семьи чиновницы
ЦРУ
21:58, 6 марта
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 марта
Вспомнить Всё. 8 марта: женский праздник или день феминисток?
Згадати все
18:59, 10 марта
Телеканал новостей 24 Новости Новости политики
ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

В Белом доме резко ответили Путину на громкое хвастовство относительно оружия

2031 Читати новину українською
В Белом доме резко ответили Путину насчет оружия
В Белом доме резко ответили Путину насчет оружия / newsader.com

В Вашингтоне прокомментировали заявления главы Кремля Владимира Путина о наличии у России вооружений, которые значительно опережают США и способны преодолевать систему противоракетной обороны.

1 марта президент России Владимир Путин во время своей речи убеждал, что Москва сумела ответить на "ракетный вызов" США и создать эффективные противоракетные системы.

Как заявила спикер Белого дома Сара Сандерс, оборона США не имеет равных, и не будет иметь их и в дальнейшем.

Читайте также: В США приняли важное решение относительно поставок "Джавелинов" в Украину

Белый дом не удивлен заявлением Путина о "неуязвимой" ракете. Пресс-секретарь Белого дома заявила, что президент США Дональд Трамп предан защите Америки. Она заявила, что оборона США и в дальнейшем "не будет иметь равных",
– процитировал Сару Сандерс корреспондент канала CBS Марк Ноллер.

Кроме того, в Белом доме подчеркнули, что громкое заявление президента России Владимира Путина подтвердило то, что Россия разрабатывает дестабилизирующие вооружения уже больше 10 лет, вопреки взятым на себя обязательствам по международным соглашениям.

Теги: Новости политики Владимир Путин Новости России Новости США Оружие
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за 2 марта
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
В Китае открыли самый высокий стеклянный мост: захватывающие фото
сегодня, 15:11 В Китае открыли самый высокий стеклянный мост: захватывающие фото
302
Тимошенко больна, – нардеп Власенко
сегодня, 13:58 Тимошенко больна, – нардеп Власенко
1083
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук