В Белом доме резко ответили Путину на громкое хвастовство относительно оружия
В Вашингтоне прокомментировали заявления главы Кремля Владимира Путина о наличии у России вооружений, которые значительно опережают США и способны преодолевать систему противоракетной обороны.
1 марта президент России Владимир Путин во время своей речи убеждал, что Москва сумела ответить на "ракетный вызов" США и создать эффективные противоракетные системы.
Как заявила спикер Белого дома Сара Сандерс, оборона США не имеет равных, и не будет иметь их и в дальнейшем.
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Белый дом не удивлен заявлением Путина о "неуязвимой" ракете. Пресс-секретарь Белого дома заявила, что президент США Дональд Трамп предан защите Америки. Она заявила, что оборона США и в дальнейшем "не будет иметь равных",
– процитировал Сару Сандерс корреспондент канала CBS Марк Ноллер.
Кроме того, в Белом доме подчеркнули, что громкое заявление президента России Владимира Путина подтвердило то, что Россия разрабатывает дестабилизирующие вооружения уже больше 10 лет, вопреки взятым на себя обязательствам по международным соглашениям.