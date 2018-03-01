У Білому домі різко відповіли Путіну на гучні вихваляння щодо зброї

У Вашингтоні прокоментували заяви глави Кремля Володимира Путіна про наявність у Росії озброєнь, які значно випереджають США і здатні долати систему протиракетної оборони.

1 березня президент Росії Володимир Путін під час своєї промови переконував, що Москва зуміла відповісти на "ракетний виклик" США і створити ефективні протиракетні системи.

Як заявила спікер Білого дому Сара Сандерс, оборона США не має рівних, і не матиме їх і надалі.

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Білий дім не здивований заявою Путіна про "невразливу" ракету. Прес-секретар Білого дому заявила, що президент США Дональд Трамп відданий захисту Америки. Вона заявила, що оборона США і надалі "не матиме рівних",

– процитував Сару Сандерс кореспондент каналу CBS Марк Ноллер.

WH not surprised by Putin announcement of "invincible" missile. @PressSec says @POTUS determined to protect the homeland. Says US defense capabilities will remain "second to none" and will ensure America's nuclear capability remains unmatched. pic.twitter.com/Wgj9c6zCEB — Mark Knoller (@markknoller) 1 березня 2018 р.

Окрім того, у Білому домі підкреслили, що гучна заява президента Росії Володимира Путіна підтвердила те, що Росія розробляє дестабілізуючі озброєння вже понад 10 років, всупереч взятим на себе зобов'язанням за міжнародними угодами.