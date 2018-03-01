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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

У Білому домі різко відповіли Путіну на гучні вихваляння щодо зброї

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У Білому домі різко відповіли Путіну щодо зброї
У Білому домі різко відповіли Путіну щодо зброї / newsader.com

У Вашингтоні прокоментували заяви глави Кремля Володимира Путіна про наявність у Росії озброєнь, які значно випереджають США і здатні долати систему протиракетної оборони.

1 березня президент Росії Володимир Путін під час своєї промови переконував, що Москва зуміла відповісти на "ракетний виклик" США і створити ефективні протиракетні системи.

Як заявила спікер Білого дому Сара Сандерс, оборона США не має рівних, і не матиме їх і надалі.

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Білий дім не здивований заявою Путіна про "невразливу" ракету. Прес-секретар Білого дому заявила, що президент США Дональд Трамп відданий захисту Америки. Вона заявила, що оборона США і надалі "не матиме рівних",
– процитував Сару Сандерс кореспондент каналу CBS Марк Ноллер.

Окрім того, у Білому домі підкреслили, що гучна заява президента Росії Володимира Путіна підтвердила те, що Росія розробляє дестабілізуючі озброєння вже понад 10 років, всупереч взятим на себе зобов'язанням за міжнародними угодами.

Теги: Новини політики Володимир Путін Новини Росії Новини США Зброя
Джерело: 24 Канал
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