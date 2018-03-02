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На ракетні вихваляння Путіна з’явилася реакція Трампа і Меркель

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Меркель і Трамп прокоментували розробку нових ядерних ракет в Росії
Меркель і Трамп прокоментували розробку нових ядерних ракет в Росії / Фото з вільних мереж

Президент США Дональд Трамп і канцлер Німеччини Ангела Меркель критично зреагували на презентацію президентом Росії Володимиром Путіним нової крилатої ракети з ядерною боєголовкою.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначимо, що 1 березня Путін заявив, що в Росії стартувала активна фаза випробувань ракетного комплексу "Сармат", оснащеного ядерними боєголовками.

Канцлер і президент також стурбовані останніми зауваженнями президента Росії Путіна про розвиток озброєнь і їх негативний вплив на міжнародні зусилля з контролю над озброєннями,
– сказав представник уряду Німеччини Штеффен Зайбер.

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Крім того, Меркель і Трамп наголосили на тому, що Росія повинна негайно припинити обстріли в Сирії, відповідно до резолюції Ради безпеки США.

"Обоє погодилися з тим, що сирійський режим і його російські та іранські союзники повинні оперативно і повністю виконати резолюцію 2401 (2018) Ради Безпеки ООН. Ця резолюція вимагає негайного припинення вогню в Сирії", – заявила Меркель.

До слова, раніше у Вашингтоні різко прокоментували заяви Путіна про наявність у Росії озброєнь, які "значно випереджають США".

Теги: Новини політики Новини Росії Дональд Трамп Ядерна безпека Новини США Володимир Путін Зброя Ангела Меркель
Джерело: 24 Канал
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