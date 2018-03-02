У Держдепі США розповіли, як планують відповісти на ракетну загрозу з боку Росії

Після того, як на своєму посланні до Федеральних зборів РФ президент Росії Володимир Путін більшість часу присвятив вихвалянню новим російським озброєнням, у США заявили, що були готові до цього. А також принагідно звинуватили РФ у порушенні Договору про ліквідацію ракет середньої і малої дальності, який підписали ще у 1987 році СРСР та США.

Відповідну заяву після виступу Путіна зробила речниця Державного департаменту США Хізер Нойерт.

"Росія понад десятиліття розробляє дестабілізуючі збройні системи, і це пряме порушення своїх зобов'язань за договорами", – заявила Хізер Нойерт.

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Вона уточнила, що зокрема, мова йде про Договір про ліквідацію ракет середньої і малої дальності (ДРСМД). За її словами, Росія розробляє крилаті ракети наземного базування середньої дальності з 2014 року, порушуючи ДРСМД.

Частина відомостей, які ми бачили сьогодні – це нова інформація, а частина – інформація, яку ми деякий час відстежували,

– сказала речниця Держдепу.

При цьому вона зазначила, що США не зможуть надати громадськості ряд відомостей по цій темі.

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Хізер Нойерт також запевнила, що президент США Дональд Трамп розуміє, з якими загрозами доводиться мати справу США і їх союзникам, і що він прихильник завдання зберігати світове лідерство за збройними силами США. За її словами, проект оборонного бюджету США і нова ядерна доктрина відповідають цьому завданню, в тому числі, за допомогою модернізації американського ядерного арсеналу.

Нагадаємо, 1 березня президент Росії Володимир Путін під час своєї промови переконував, що Москва зуміла відповісти на "ракетний виклик" США і створити ефективні протиракетні системи.



У Вашингтоні різко прокоментували заяви глави Кремля Володимира Путіна про наявність у Росії озброєнь, які "значно випереджають США".