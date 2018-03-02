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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

У Держдепі США розповіли, як планують відповісти на ракетну загрозу з боку Росії

2499 Читать новость на русском
Хізерт Нойерт
Хізерт Нойерт

Після того, як на своєму посланні до Федеральних зборів РФ президент Росії Володимир Путін більшість часу присвятив вихвалянню новим російським озброєнням, у США заявили, що були готові до цього. А також принагідно звинуватили РФ у порушенні Договору про ліквідацію ракет середньої і малої дальності, який підписали ще у 1987 році СРСР та США.

Відповідну заяву після виступу Путіна зробила речниця Державного департаменту США Хізер Нойерт.

"Росія понад десятиліття розробляє дестабілізуючі збройні системи, і це пряме порушення своїх зобов'язань за договорами", – заявила Хізер Нойерт.

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Вона уточнила, що зокрема, мова йде про Договір про ліквідацію ракет середньої і малої дальності (ДРСМД). За її словами, Росія розробляє крилаті ракети наземного базування середньої дальності з 2014 року, порушуючи ДРСМД.

Частина відомостей, які ми бачили сьогодні – це нова інформація, а частина – інформація, яку ми деякий час відстежували,
– сказала речниця Держдепу.

При цьому вона зазначила, що США не зможуть надати громадськості ряд відомостей по цій темі.

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Хізер Нойерт також запевнила, що президент США Дональд Трамп розуміє, з якими загрозами доводиться мати справу США і їх союзникам, і що він прихильник завдання зберігати світове лідерство за збройними силами США. За її словами, проект оборонного бюджету США і нова ядерна доктрина відповідають цьому завданню, в тому числі, за допомогою модернізації американського ядерного арсеналу.

Нагадаємо, 1 березня президент Росії Володимир Путін під час своєї промови переконував, що Москва зуміла відповісти на "ракетний виклик" США і створити ефективні протиракетні системи.

У Вашингтоні різко прокоментували заяви глави Кремля Володимира Путіна про наявність у Росії озброєнь, які "значно випереджають США".

Теги: Новини політики Володимир Путін Новини США Зброя
Джерело: 24 Канал
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