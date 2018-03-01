Український генерал викрив Путіна на брехні

Якби у президента Росії Володимира Путіна дійсно була ядерна ракета, про яку глава Кремля голосно заявив 1 березня, він би з Україною не боровся.

Таку думку висловив екс-заступник голови Генштабу, генерал-лейтенант Ігор Романенко у коментарі InfoResist.

За його словами, до заяв російського президента про "унікальні" нові ракети треба ставитися серйозно.

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"Тобто розмова, наскільки я розумію, йде про те, що вони (Росія, – "24") ледь не на крилату ракету роблять ядерну установку і, таким чином, вона може летіти довго, міняти маршрути. Тобто, складна для знищення протиракетними засобами", – зазначив він.

Ігор Романенко підкреслив, що якщо це справді так, то втрачається сенс розширення НАТО, адже заявлена Москвою ракета повинна діставати будь-які точки світу. Та наразі Росія жодних випробувань ракет не показала, лише зробила заяву.

Насправді, якщо це так, він (Путін, – "24") би не боровся з Україною, не "ставив палки в колеса" і багато інших земельних справ. А він вперто намагається це вирішувати зі своїми сусідами. Тому тут, звичайно, це гра і пропаганда. Але, безумовно, це серйозна зброя,

– вважає генерал.

Нагадаємо, 1 березня президент Росії Володимир Путін під час своєї промови переконував, що Москва зуміла відповісти на "ракетний виклик" США і створити ефективні протиракетні системи.



У Вашингтоні різко прокоментували заяви глави Кремля Володимира Путіна про наявність у Росії озброєнь, які "значно випереджають США".