Украинский генерал разоблачил Путина на лжи

Если бы у президента России Владимира Путина действительно была ядерная ракета, о которой глава Кремля громко заявил 1 марта, он бы с Украиной не боролся.

Такое мнение выразил экс-заместитель главы Генштаба, генерал-лейтенант Игорь Романенко в комментарии InfoResist.

По его словам, к заявлениям российского президента об "уникальных" новых ракетах надо относиться серьезно.

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"То есть разговор, насколько я понимаю, идет о том, что они (Россия, – "24") чуть ли не крылатую ракету ядерную установку делают, и, таким образом, она может лететь долго, менять маршруты. То есть, сложная для уничтожения противоракетными средствами", – отметил он.

Игорь Романенко подчеркнул, что если это действительно так, то теряется смысл расширения НАТО, так как заявленная Москвой ракета должна доставать любые точки мира. И сейчас Россия никаких испытаний ракет не показала, только сделала заявление.

На самом деле, если это так, он (Путин, – "24") бы не боролся с Украиной, не "ставил бы палки в колеса" и много других земельных дел. А он упорно пытается это решать со своими соседями. Поэтому здесь, конечно, это игра и пропаганда. Но, безусловно, это серьезное оружие,

– считает генерал.

Напомним, 1 марта президент России Владимир Путин во время своей речи убеждал, что Москва сумела ответить на "ракетный вызов" США и создать эффективные противоракетные системы.



В Вашингтоне резко прокомментировали заявления главы Кремля Владимира Путина о наличии у России вооружений, которые "значительно опережают США".