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Путин создает параллельную реальность, – эксперт о ядерном оружии

22:07, 2 марта 449 Читати новину українською

Почти треть своей речи Владимир Путин посвятил разговорам об оружии. Хотя его почти не показывали, ограничиваясь устаревшей компьютерной графикой, в которой мысленно атаковали США – в стиле Северной Кореи.

На своем последнем выступлении Владимир Путин стал на всю Россию показывать "кузькину мать", как он сам выражается, западным партнерам. Мол, Россия просто таки галопом обошла весь мир в вопросах вооружения и все остальные бесперспективно отстали. Здесь и новая стратегическая ракета "Сармат", крылатые ракеты с неограниченной дальностью полета, подводный ядерный беспилотник, лазерное и гиперзвуковое оружие и прочее.

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Однако, невиданного оружия так никто и не увидел. Лишь плохенькую компьютерную графику и отдельные, вырванные из контекста, видеокадры. Все это шоу было направлено на избирателей.

"Для Путина важно сейчас создать свою параллельную реальность – он ее создает. Единственное, что можно отметить, что он выбрал именно параллельную реальность, которую можно назвать КНДР-софт", – прокомментировал военный эксперт Михаил Самусь.

А вот к оружию у знатоков есть вопросы. Например, ракета "Сармат", по их мнению, еще далека от боевого дежурства.

"Состоялись испытания, только бросковые испытания ракеты "Сармат" в 2017 году. А бросковые испытания – это один из этапов начальных к реализации самой ракеты. В Советском Союзе и та же самая ракета "Сатана", она после бросковых испытаний прошла еще этап очередных следующих испытаний, еще почти 8 лет", – отметил главред журнала Ukrainian Defense Review Антон Михненко.

Что-то – например лазерное оружие – США уже давно не скрывает и даже публично демонстрирует на видео уничтожение условных целей. В России обошлись без этого.

Российской Федерации проще сказать, что "мы вам не покажем, потому что тайна". И именно за такой ширмой как раз и кроется такой фасад Потемкинских деревней, что исторически характерно для Российской Федерации,
– убежден директор по развитию информационно-консалтинговой компании Defense Express Валерий Рябых.

Многие из заявленных Путиным разработок начали свою жизнь еще при СССР. Например, идея энергетической ядерной установки для полетов рассматривалась еще в 50-е. Поэтому часть из показанного действительно может существовать.

"Я не исключаю что это прототипы. Я не исключаю, что опытные образцы есть. То есть определенные возможности Российской Федерации – интеллектуальные, технические. Но вопрос в реализации этих вещей. В будущей реализации этих вещей, через 3-5 лет", – отметил Михненко.

Здесь вопрос и в ресурсах, и в доступе к технологиям. Все это РФ частично потеряла из-за санкций, которые очень раздражают Кремль.

Мы никому не угрожаем, ни на кого не собираемся нападать. Ничего ни у кого, угрожая оружием, не собираемся отнимать,
– заверил Владимир Путин.

И оставляет между строк аннексированный Крым, оккупированный Донбасс и силой отобранные у Грузии Абхазию и Южную Осетию. А вот на западе спичу Путина публично внимания не уделили, в Пентагоне отметили – не удивлены.

Автор: Роман Пагулич
Теги: Новости России Владимир Путин Оружие
Источник: 24 Канал
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