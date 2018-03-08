НАТО проведе в Європі найбільші військові навчання з часів холодної війни

Восени 2018 року сили НАТО проведуть у Європі масштабні військові навчання Trident Juncture. Зазначимо, що навчання Trident Juncture проводяться раз на три роки.

Про це на слуханнях у Палаті представників Конгресу США повідомив командувач Корпусом морської піхоти США генерал Роберт Неллер.

"У жовтні цього року пройдуть масштабні навчання НАТО, які стануть найбільшими маневрами з амфібіями з часів піку холодної війни", – наголосив Неллер.

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Передбачається, що у навчаннях Trident Juncture візьмуть участь близько 45 тисяч військовослужбовців країн НАТО, а також десятки бойових кораблів та літаків. Вони будуть задіяні біля берегів Норвегії для відбиття "загрози".

"Я впевнений, що будуть демарші і інші дії з боку Російської Федерації. Але я думаю, що це показує серйозність нашої стратегії, а також те, що наші європейські союзники хочуть бачити нашу присутність там (у Європі) і нашу прихильність до їх захисту", – сказав американський генерал про військових США.