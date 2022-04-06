Ежедневно украинские военные ведут титаническую борьбу с российскими оккупантами. Они не только освобождают территории нашей страны от наемников, но и забирают себе вражескую технику.

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Вражеская техника горит лучше дрова

Очередная попытка незаконной заготовки дров для российских оккупантов завершилась фиаско. У украинских воинов новые трофеи и немного морального удовлетворения от проведенной боевой работы,

– говорится в сообщении.

Еще бы, нашим ребятам удалось обезвредить грузовик. Также наши ВСУ получили еще немного вражеской техники. Приведут ее в порядок и она будет уничтожать оккупантов.

Украинские военные продолжают уничтожать и отбирать технику врага / Фото Генштаб ВСУ

Отметим, что российские наемники в течение последних десятков лет занимались созданием новой и новой техники. Так что такого "добра" у них еще достаточно много. Но стоит понимать, что каждая уничтоженная или отобранная нашими военными вражеская машина = спасены десятки жизней. И за это мы им благодарны еще сильнее!

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