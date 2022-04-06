Щоденно українські військові ведуть титанічну боротьбу з російськими окупантами. Вони не лише звільняють території нашої країни від найманців, а й забирають собі ворожу техніку.

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Ворожа техніка горить краще за дрова

Чергова спроба незаконної заготівлі дров для російських окупантів завершилась фіаско. В українських воїнів нові трофеї та трохи морального задоволення від проведеної бойової роботи,

– йдеться у повідомленні.

Ще би, нашим хлопцям вдалося знешкодити вантажівку. Також наші ЗСУ отримали ще трохи ворожої техніки. Приведуть її до ладу і вона знищуватиме окупантів.

Українські військові продовжують знищувати та відбирати техніку ворога / Фото Генштаб ЗСУ

Зазначимо, що російські найманці протягом останніх десятків років займалися створенням нової й нової техніки. Тож такого "добра" у них ще досить багато. Але варто розуміти, що кожна знищена або відібрана нашими військовими ворожа машина = врятовані десятки життів. І за це ми їм вдячні ще дужче!

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