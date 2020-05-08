"Заговор ЛГБТ по превращению их в геев": в Турции детям запретили рисовать радугу

Стамбульский музей современного искусства запустил акцию в поддержку тех, кто сидит дома на карантине. Детей призвали рисовать радугу и выставлять ее в окна квартир. Однако, такую идею управление образования отнесло к пропаганде ЛГБТ.

Местным учителям в Стамбуле дали команду не разрешать детям участвовать в акции. Об инциденте сообщает информационное агентство Al-Monitor в статье об освещении гомофобных настроений в Турции.

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Представители управления образования призвали директоров не допустить распространения рисунков. Они заявили, что это заговор представителей ЛГБТ по превращению турецких детей в геев. Профсоюз учителей распространил в СМИ это руководство.

В чем заключалась акция

Музей современного искусства в Стамбуле хотел морально поддержать людей, которые остаются дома из-за карантина. Акция должна объединить турков и вселить надежду на добро, сообщают на сайте музея.

Детей призвали рисовать радугу и выставлять ее на окнах, чтобы прохожие и соседи радовались добрым детским рисункам.

Как сообщает информационное агентство, гомофобные настроения начали разрастаться во время пандемии. Все больше организаций, творческих проектов попадают под критику власти. Так, например, под шквал критики от власти попал сериал Netflix "Любовь 101". Все из-за того, что якобы главный герой является геем. Сериал в эфир вышел, однако критики продолжали протестовать против его показа. И все это несмотря на то, что на самом деле персонаж не был гомосексуалистом.