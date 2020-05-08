"Змова ЛГБТ з перетворення на геїв": у Туреччині дітям заборонили малювати веселку

Стамбульський музей сучасного мистецтва запустив акцію на підтримку тих, хто сидить вдома на карантині. Дітей закликали малювати веселку та виставляти її у вікна помешкань. Однак, таку ідею управління освіти віднесло до пропаганди ЛГБТ.

Місцевим вчителям у Стамбулі дали команду не дозволяти дітям брати учасит в акції. Про інцидент повідомляє інформаційна агенція Al-Monitor у статті про висвітлення гомофобних настроїв у Туреччині.

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Представники управління освіти закликали директорів не допустити розповсюдження малюнків. Вони заявили, що це змова представників ЛГБТ із перетворення турецьких дітей на геїв. Профспілка вчителів розповсюдила у ЗМІ цю настанову.

У чому полягала акція

Музей сучасного мистецтва у Стамбулі хотів морально підтримати людей, які залишаються вдома через карантин. Акція мала об'єднати турків і вселити надію на добро, повідомляють на сайті музею.

Дітей закликали малювати веселку і лишати її на вікнах, аби перехожі і сусіди тішилися добрим дитячим малюнкам.

Як повідомляє інформаційна агенція, гомофобні настрої почали розростатися під час пандемії. Усе більше організацій, мистецьких проєктів потрапляють під критику влади. Так, наприклад, під шквал критики від влади потрапив серіал Netflix "Любов 101". Усе через те, що нібито головний герой є геєм. Серіал в ефір вийшов, однак критики продовжували протестувати проти його показу. І все це незважаючи на те, що насправді персонаж не був гомосексуалістом.