Соответствующие данные украинская разведка предоставляла несколько дней назад, сейчас эту информацию подтверждают и российские пленные. Об этом сообщил член Комитета ВР по нацбезопасности и обороне Федор Вениславский.

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В оккупационных войсках создаются "заградительные отряды", то есть повторяются сталинские и гитлеровские методы ведения войны. На киевском направлении: Ирпень, Гостомель, Буча – там точно стоят специальные отряды "кадыровцев", которые стараются сдерживать огнем тех, кто из российских военных избегает столкновений с ВСУ,

– сказал нардеп.

"Это позволяет быть оптимистично настроенными, потому что враг не непобедим. Наши Вооруженные силы это прекрасно демонстрируют. В ближайшее время мы продемонстрируем совсем другую войну", – добавил парламентарий.

Что такое заградительные отряды Заградительные отряды – это группы людей, которые получили приказ расстреливать солдат из своих же войск, если те будут отступать с поля боя.

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