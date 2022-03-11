Відповідні дані українська розвідка надавала декілька днів тому, нині цю інформацію підтверджують і російські полонені. Про це повідомив член комітету ВР з нацбезпеки й оборони Федір Веніславський.

Читайте також У нас є те, чого немає у них, – Зеленський розповів, чому війна стала народною

В окупаційних військах створюються "загороджувальні загони", тобто повторюються сталінські та гітлерівські методи ведення війни. На київському напрямку: Ірпінь, Гостомель, Буча – там точно стоять спеціальні загони "кадирівців", які намагаються стримувати вогнем тих, хто з російських військових уникають сутичок зі ЗСУ,

– сказав нардеп.

"Це дозволяє бути оптимістично налаштованими, тому що ворог не непереможний. Наші Збройні Сили це чудово демонструють. Найближчим часом ми продемонструємо зовсім іншу війну", – додав парламентар.

Що таке загороджувальні загони Загороджувальні загони – це групи людей, які отримали наказ розстрілювати солдатів зі своїх же військ, якщо ті намагатимуться відступати з поля бою.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми – зараз найшвидші. Цілодобово!