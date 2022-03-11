Ця війна стала народною війною проти загарбників, – Зеленський

Саме так президент відповів на запитання про те, чи є сенс посилати на війну аматорів проти професійних солдатів, пише 24 канал. Журналіст зауважив, що у бій йдуть тисячі мирних жителів України. Серед них – і чоловіки, і жінки.

Цікаво В яких умовах зараз живе Володимир Зеленський: інтерв'ю для німецької газети "Die Zeit"

Коли ти захищаєш не просто якусь територію, а державу в цілому, саму національну державність, ти захищаєш її так, як умієш,

– відповів Зеленський.

Він сказав, що в України немає такої кількості солдатів, техніки і ракет, як у Росії. Однак, у нас є те, чого немає у них. Це – люди, які по-справжньому цінують свою свободу і готові за неї боротися.

Саме тому, на думку президента, це протистояння стало для українців народною війною проти загарбників. А за таких умов, певна функція і завдання знайдеться для кожного. Зокрема й, у територіальній обороні.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!

Вечірнє звернення президента до українців 10 березня: дивіться відео