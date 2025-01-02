Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Государственную экологическую инспекцию Центрального округа. Отмечается, что инспекция вызвала следственно-оперативную группу и зафиксировала факт загрязнения.

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В чем причина загрязнения Кременчугского водохранилища

Работники Госэкоинспекции обследовали один из выпусков дождевой канализационной сети в Черкассах по улице Чехова.

Выяснилось, что из выпуска дождевой канализации происходит утечка неизвестного вещества бело-серого цвета с резким запахом и эти стоки попадают непосредственно в Кременчугское водохранилище.

Отделом инструментально-лабораторного контроля отобрано 4 пробы воды: а именно поверхностной воды из реки 500 метров выше зафиксированного сброса, в месте сброса и сам сброс сточной воды, а также 500 метров ниже сброса для проведения гидрохимических анализов,

– сообщили в инспекции.

По результатам анализов специалисты зафиксировали превышение концентраций загрязняющих веществ в месте сброса. В частности, по химическому потреблению кислорода в 2,8 раза, азота аммонийного в 2,5 раза и взвешенных веществах в 2 раза.