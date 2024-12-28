В субботу, 28 декабря, оккупационная администрация аннексированного Крыма сообщила о введении режима чрезвычайной ситуации на полуострове. Об этом пишут российские СМИ со ссылкой на указ гауляйтера Сергея Аксенова, передает 24 Канал.

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Где россияне ввели режим ЧС

Режим чрезвычайной ситуации ввели из-за последствий аварий судов "Волгонефть". Загрязнение нефтепродуктами охватило водоохранную зону Черного моря в пределах Керчи и Ленинского района Крыма.

Принято решение отнести сложившуюся ситуацию, связанную с загрязнением нефтепродуктами водоохранной зоны Черного моря в границах муниципальных образований городской округ Керчь и Ленинский район, к техногенной чрезвычайной ситуации регионального характера,

– написал гауляйтер.

Подобные решения россияне уже принимали на других территориях. В среду, 25 декабря, из-за разлива мазута режим ЧС регионального характера ввели в Краснодарском крае. На следующий день в регионе был объявлен режим ЧС федерального характера.

Что известно о последствиях разлива нефтепродуктов

Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины оценило ущерб для экосистемы Черного моря. Эксперты считают, что утечка мазута нанесла экосистеме ущерб на более 14 миллиардов долларов по приблизительным подсчетам.

Капитан 1 ранга запаса ВМС Украины Андрей Рыженко объяснил, что мазут сразу оседает на дно, блокируя доступ кислорода к морской флоре и фауне. В результате образуется "мертвая" масса, которую течения переносят к побережью.

У Greenpeace Украина выразили сомнения, что Россия будет устранять последствия катастрофы или предоставит доступ к информации о ней. Директор организации Наталья Гозак вспомнила подобный инцидент 2007 года, когда российский танкер у полуострова Тузла спровоцировал утечку 1500 тонн нефти в море.