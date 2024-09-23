Об этом сообщили в Минприроды. Также объяснили, какая причина ухудшения состояния воздуха.

Смотрите также Киев попал в пятерку лидеров среди самого грязного воздуха в мире

Загрязнение воздуха в Киеве сегодня

По состоянию на утро 23 сентября в Киеве и его окрестностях наблюдается временное ухудшение качества воздуха.

По данным мониторинговых постов местных властей и общественных организаций, сейчас средний уровень загрязненности воздуха,

– отметили в Минприроды.

Подчеркнули, что при таких показателях рекомендации по ограничению времени пребывания на улице не являются обязательными. Впрочем, посоветовали обращать внимание на самочувствие.

Как ранее сообщалось, причиной является горение торфяников, пожары в экосистемах, осенние колебания температур и слабый ветер,

– заявили в министерстве.

Чтобы уменьшить негативное влияние на здоровье в периоды пожаров на торфяниках и снизить риск развития серьезных заболеваний, стоит придерживаться таких мер безопасности:

по возможности не находитесь на открытом воздухе, особенно во время периодов интенсивного дыма;

держите окна и двери закрытыми, чтобы предотвратить попадание дыма в помещение;

поддерживайте водный баланс. Пейте много воды;

используйте маску или респиратор, а также очиститель воздуха;

делайте влажную уборку помещений.

Особое внимание на эти советы необходимо обратить людям с заболеваниями дыхательной и сердечно-сосудистой систем.

Кстати, состояние воздуха и радиационный фон можно отслеживать на веб-ресурсе или в приложении ЭкоУгроза. В случае изменений в состоянии качества воздуха Минприроды предоставит дополнительную информацию.