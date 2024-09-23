Об этом сообщили в Минприроды. Также объяснили, какая причина ухудшения состояния воздуха.
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Загрязнение воздуха в Киеве сегодня
По состоянию на утро 23 сентября в Киеве и его окрестностях наблюдается временное ухудшение качества воздуха.
По данным мониторинговых постов местных властей и общественных организаций, сейчас средний уровень загрязненности воздуха,
– отметили в Минприроды.
Подчеркнули, что при таких показателях рекомендации по ограничению времени пребывания на улице не являются обязательными. Впрочем, посоветовали обращать внимание на самочувствие.
Как ранее сообщалось, причиной является горение торфяников, пожары в экосистемах, осенние колебания температур и слабый ветер,
– заявили в министерстве.
Чтобы уменьшить негативное влияние на здоровье в периоды пожаров на торфяниках и снизить риск развития серьезных заболеваний, стоит придерживаться таких мер безопасности:
- по возможности не находитесь на открытом воздухе, особенно во время периодов интенсивного дыма;
- держите окна и двери закрытыми, чтобы предотвратить попадание дыма в помещение;
- поддерживайте водный баланс. Пейте много воды;
- используйте маску или респиратор, а также очиститель воздуха;
- делайте влажную уборку помещений.
Особое внимание на эти советы необходимо обратить людям с заболеваниями дыхательной и сердечно-сосудистой систем.
Кстати, состояние воздуха и радиационный фон можно отслеживать на веб-ресурсе или в приложении ЭкоУгроза. В случае изменений в состоянии качества воздуха Минприроды предоставит дополнительную информацию.