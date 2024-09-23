Про це повідомили в Міндовкілля. Також пояснили, яка причина погіршення стану повітря.
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Забруднення повітря у Києві сьогодні
Станом на ранок 23 вересня в Києві та його околицях спостерігається тимчасове погіршення якості повітря.
За даними моніторингових постів місцевої влади та громадських організацій, наразі середній рівень забрудненості повітря,
– зазначили в Міндовкілля.
Наголосили, що при таких показниках рекомендації щодо обмеження часу перебування на вулиці не є обов'язковими. Втім, порадили звертати увагу на самопочуття.
Як раніше повідомлялося, причиною є горіння торф'яників, пожежі в екосистемах, осінні коливання температур та слабкий вітер,
– заявили в міністерстві.
Аби зменшити негативний вплив на здоров'я в періоди пожеж на торфовищах і знизити ризик розвитку серйозних захворювань, варто дотримуватися таких заходів безпеки:
- за можливості не перебувайте на відкритому повітрі, особливо під час періодів інтенсивного диму;
- тримайте вікна та двері зачиненими, щоб запобігти потраплянню диму в приміщення;
- підтримуйте водний баланс. Пийте багато води;
- використовуйте маску або респіратор, а також очищувач повітря;
- робіть вологе прибирання приміщень.
Особливу увагу на ці поради необхідно звернути людям із захворюваннями дихальної та серцево-судинної систем.
До речі, стан повітря й радіаційний фон можна відстежувати на вебресурсі або в застосунку ЕкоЗагроза. У разі змін у стані якості повітря Міндовкілля надасть додаткову інформацію.