По состоянию на 8:00 он низкий, а радиационный фон в Киеве – в норме. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Департамент защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата Киевской городской военной администрации.
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Какое качество воздуха в столице
На стационарных пунктах мониторинга правого берега общий индекс качества воздуха составляет:
- на проспекте Европейского Союза, 64-Г – 24 (очень низкий уровень загрязненности);
- на улице Щусева, 20 – 24 (очень низкий);
- на улице Туровской, 28 – 25 (очень низкий);
- на проспекте Берестейском, 97 – 26 (очень низкий);
- на улице Китаевской, 22 – 41 (низкий).
На стационарных пунктах мониторинга левого берега общий индекс качества воздуха составляет:
- на улице Харьковское шоссе, 7/1 – 39 (низкий уровень загрязненности);
- на улице Архитектора Вербицкого, 26 – 53 (средний).
Напомним, швейцарская компания IQAir ежегодный отчет о качестве воздуха в городах мира. На 234 месте – Стрый Львовской области, в списке также оказались Черновцы, Боровая, Процив, Зазимье, Малые Дмитровичи и Ивано-Франковск.