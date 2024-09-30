Об этом сообщают в пресс-службе КГГА. По состоянию на 14:00 30 сентября фиксируется повышение концентрации взвешенных частиц (пыли).
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В Киеве ухудшилось состояние воздуха
Возможная причина временного ухудшения качества воздуха – пожары в экосистемах Киевской области.
Согласно информации Укргидрометцентра, в Украину направляются ветровые потоки с Каспийской низменности, где наблюдается пылевая буря и высокое содержание пыли в воздухе. В Киевскую область пыль поступит 1 и 2 октября, однако ее концентрация будет ниже.
Справка. Ветер из Каспийского региона переносит мелкие частицы пыли в Украину, которые оседают в Полтавской, Днепропетровской, Сумской, Харьковской, Запорожской, Донецкой, Луганской, Черкасской и Кировоградской областях.
При этом в Минприроды сообщили, что сейчас в столице наблюдается задымление, причиной которого являются пожары в экосистемах Киевской области. По данным мониторинговых постов местной власти и общественных организаций, сейчас наблюдается средний уровень загрязненности воздуха.
В то же время для Киевщины качество воздуха может ухудшаться еще и из-за перемещения оксида углерода с задымлением, что распространится из-за пределов Украины с северо-востока.
Такая ситуация сохранится предварительно до пятницы, когда направление ветра в Украине изменится на южное и западное. Пыль будет попадать к нам волнами, то есть улучшения будут чередоваться с ухудшениями видимости и качества воздуха,
– отметили в Минприроды.
Какая ситуация по качеству воздуха фиксируется по разным районам города
В Дарницком, Днепровском и Голосеевском районах столицы фиксируется повышенная концентрация взвешенных частиц (пыли).
На киевских стационарных пунктах мониторинга атмосферного воздуха наблюдаются следующие показатели загрязненности воздуха:
- проспект Европейского Союза, 64-Г - общий индекс качества воздуха* – 59 (средний уровень загрязненности).
- ул. Щусева, 20 общий индекс качества воздуха* – 69 (средний уровень).
- туровская, 28 – индекс качества 62 (средний уровень).
- проспект Берестейский, 97 – индекс качества 44 (низкий уровень).
- ул. Китаевская, 22 – индекс качества 81 (высокий уровень загрязненности).
- ул. Харьковское шоссе, 7/1 – индекс качества 81 (высокий уровень).
- архитектора Вербицкого, 26 – индекс качества воздуха 76 (высокий уровень).
Карта качества воздуха / КГГА
Как правильно вести себя при ухудшении качества воздуха
До улучшения ситуации с состоянием воздуха рекомендуем:
- закрыть окна;
- ограничить пребывание на улице;
- пить много воды;
- если есть очиститель воздуха, то включить его на максимум.