Об этом сообщают в пресс-службе КГГА. По состоянию на 14:00 30 сентября фиксируется повышение концентрации взвешенных частиц (пыли).

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В Киеве ухудшилось состояние воздуха

Возможная причина временного ухудшения качества воздуха – пожары в экосистемах Киевской области.

Согласно информации Укргидрометцентра, в Украину направляются ветровые потоки с Каспийской низменности, где наблюдается пылевая буря и высокое содержание пыли в воздухе. В Киевскую область пыль поступит 1 и 2 октября, однако ее концентрация будет ниже.

Справка. Ветер из Каспийского региона переносит мелкие частицы пыли в Украину, которые оседают в Полтавской, Днепропетровской, Сумской, Харьковской, Запорожской, Донецкой, Луганской, Черкасской и Кировоградской областях.

При этом в Минприроды сообщили, что сейчас в столице наблюдается задымление, причиной которого являются пожары в экосистемах Киевской области. По данным мониторинговых постов местной власти и общественных организаций, сейчас наблюдается средний уровень загрязненности воздуха.

В то же время для Киевщины качество воздуха может ухудшаться еще и из-за перемещения оксида углерода с задымлением, что распространится из-за пределов Украины с северо-востока.

Такая ситуация сохранится предварительно до пятницы, когда направление ветра в Украине изменится на южное и западное. Пыль будет попадать к нам волнами, то есть улучшения будут чередоваться с ухудшениями видимости и качества воздуха,

– отметили в Минприроды.

Какая ситуация по качеству воздуха фиксируется по разным районам города

В Дарницком, Днепровском и Голосеевском районах столицы фиксируется повышенная концентрация взвешенных частиц (пыли).

На киевских стационарных пунктах мониторинга атмосферного воздуха наблюдаются следующие показатели загрязненности воздуха:

проспект Европейского Союза, 64-Г - общий индекс качества воздуха* – 59 (средний уровень загрязненности).

ул. Щусева, 20 общий индекс качества воздуха* – 69 (средний уровень).

туровская, 28 – индекс качества 62 (средний уровень).

проспект Берестейский, 97 – индекс качества 44 (низкий уровень).

ул. Китаевская, 22 – индекс качества 81 (высокий уровень загрязненности).

ул. Харьковское шоссе, 7/1 – индекс качества 81 (высокий уровень).

архитектора Вербицкого, 26 – индекс качества воздуха 76 (высокий уровень).

Карта качества воздуха / КГГА

Как правильно вести себя при ухудшении качества воздуха

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