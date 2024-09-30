Про це повідомляють у пресслужбі КМДА. Станом на 14:00 30 вересня фіксується підвищення концентрації зважених часток (пилу).
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У Києві погіршився стан повітря
Можлива причина тимчасового погіршення якості повітря – пожежі в екосистемах Київської області.
Згідно з інформацією Укргідрометцентру, в Україну прямують вітрові потоки з Каспійської низовини, де спостерігається пилова буря та високий вміст пилу в повітрі. До Київської області пил надійде 1 та 2 жовтня, проте його концентрація буде нижчою.
Довідка. Вітер з Каспійського регіону переносить дрібні часточки пилу до України, що осідають у Полтавській, Дніпропетровській, Сумській, Харківській, Запорізькій, Донецькій, Луганській, Черкаській та Кіровоградській областях.
При цьому у Міндовкілля повідомили, що наразі у столиці спостерігається задимлення, причиною якого є пожежі в екосистемах Київщини. За даними моніторингових постів місцевої влади та громадських організацій, наразі спостерігається середній рівень забрудненості повітря.
Водночас для Київщини якість повітря може погіршуватися ще й через переміщення оксиду вуглецю із задимленням, що пошириться з-за меж України з північного сходу.
Така ситуація утримається попередньо до п'ятниці, коли напрям вітру в Україні зміниться на південний та західний. Пил потраплятиме до нас хвилями, тобто покращення чергуватимуться з погіршеннями видимості та якості повітря,
– зазначили у Міндовкілля.
Яка ситуація щодо якості повітря фіксується по різних районах міста
У Дарницькому, Дніпровському та Голосіївському районах столиці фіксується підвищена концентрація зважених часток (пилу).
На київських стаціонарних пунктах моніторингу атмосферного повітря спостерігаються наступні показники забрудненості повітря:
- проспект Європейського Союзу, 64-Г - загальний індекс якості повітря* – 59 (середній рівень забрудненості).
- вул. Щусєва, 20 загальний індекс якості повітря* – 69 (середній рівень).
- вул. Турівська, 28 – індекс якості 62 (середній рівень).
- проспект Берестейський, 97 – індекс якості 44 (низький рівень).
- вул. Китаївська, 22 – індекс якості 81 (високий рівень забрудненості).
- вул. Харківське шосе, 7/1 – індекс якості 81 (високий рівень).
- вул. Архітектора Вербицького, 26 – індекс якості повітря 76 (високий рівень).
Карта якості повітря / КМДА
Як правильно поводитися при погіршенні якості повітря
До поліпшення ситуації зі станом повітря рекомендуємо:
- закрити вікна;
- обмежити перебування на вулиці;
- пити багато води;
- якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум.