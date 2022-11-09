Сегодня, 9 ноября, в Киеве воздух более загрязнен, чем 8 ноября. Об этом сообщило Управление экологии и природных ресурсов КГГА.

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В Киеве загрязнен воздух из-за сероводорода

В пункте мониторинга на Харьковском шоссе зафиксирован индекс качества воздуха – 48, по улице Архитектора Вербицкого – 35. В то же время наблюдается локальное превышение предельно допустимой концентрации сероводорода.

Радиационный фон составляет 0,11 мкЗв/ч, поэтому он в норме. Общий индекс качества воздуха (CAQI, Common Air Quality Index) формируется автоматически на основе показателей нескольких загрязнителей: частицы пыли, диоксид серы, диоксид азота, приземный озон и оксид углерода. Чем ниже показатель CAQI, тем лучше качество воздуха.



В Киеве загрязнен воздух / Скриншот



В столице 9 ноября загрязнен воздух / Скриншот



Какая ситуация с воздухом в Киеве / Скриншот

Заметим, что 8 ноября самый высокий уровень загрязненности в Киеве был на правом берегу, индекс составлял – 34.

Напомним, по данным Агентства по охране окружающей среды США, воздух в Киеве наиболее загрязнен в мире. Его показатель составляет 187 единиц, хотя норма от 0 до 50.

Главным загрязнителем является доля РМ. Некоторые из образующих токсинов из-за дыхания могут попадать в кровь и транспортироваться по всему телу, оседая в сердце, мозге и других органах.

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