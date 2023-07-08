В частности, прихвостни Путина начали снова пугать мир своей "ядерной дубиной", а также утверждать, что это якобы "военное преступление". Что еще сказали в Москве о передаче кассетных боеприпасов Украине – разбирался 24 Канал.

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Захарова разозлилась из-за передачи боеприпасов

Представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала передачу Украине кассетных боеприпасов США. В своем телеграм-канале она опубликовала видео с брифинга экс-спикера Белого дома Джен Псаки от 28 февраля 2022 года.

На этом видео американка отвечала на вопросы о кассетных боеприпасах. Ее ответ и процитировала оккупантка.

Применение кассетных боеприпасов – это военное преступление,

– написала Захарова.

Несмотря на это сама Захарова не упомянула, что российская армия регулярно применяет кассетные боеприпасы в Украине с самого начала вторжения. В частности, россияне 8 июля обстреляли кассетными боеприпасами Лиман в Донецкой области.

Обратите внимание! В "Русской службе BBC" объяснили, что высказывания Джен Псаки русская дипломатка передала неточно. В частности, экс-спикер Белого дома заявила, что если сообщения о применении кассетных боеприпасов против мирного населения подтвердятся, это "потенциально" будет военным преступлением. Она не отмечала, что это именно военное преступление.

Медведев также проснулся и достал "ядерную дубину"

Заместитель председателя Совбеза России и экс-президент страны-агрессора Дмитрий Медведев снова разозлился и испугался, после анонса США относительно передачи кассетных боеприпасов Украине. Прихвостень Путина в очередной раз обвинил Байдена и даже назвал его "сонным маразматиком".

"Дед просто решил красиво уйти, спровоцировав ядерный Армагеддон и прихватив с собой на тот свет половину человечества", – написал он.

Таким образом Медведев снова запугал мир "ядерным оружием" и снова отметил "переход красных линий" Соединенными Штатами.

Что известно о передаче Украине кассетных боеприпасов