В частности, прихвостни Путина начали снова пугать мир своей "ядерной дубиной", а также утверждать, что это якобы "военное преступление". Что еще сказали в Москве о передаче кассетных боеприпасов Украине – разбирался 24 Канал.
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Захарова разозлилась из-за передачи боеприпасов
Представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала передачу Украине кассетных боеприпасов США. В своем телеграм-канале она опубликовала видео с брифинга экс-спикера Белого дома Джен Псаки от 28 февраля 2022 года.
На этом видео американка отвечала на вопросы о кассетных боеприпасах. Ее ответ и процитировала оккупантка.
Применение кассетных боеприпасов – это военное преступление,
– написала Захарова.
Несмотря на это сама Захарова не упомянула, что российская армия регулярно применяет кассетные боеприпасы в Украине с самого начала вторжения. В частности, россияне 8 июля обстреляли кассетными боеприпасами Лиман в Донецкой области.
Медведев также проснулся и достал "ядерную дубину"
Заместитель председателя Совбеза России и экс-президент страны-агрессора Дмитрий Медведев снова разозлился и испугался, после анонса США относительно передачи кассетных боеприпасов Украине. Прихвостень Путина в очередной раз обвинил Байдена и даже назвал его "сонным маразматиком".
"Дед просто решил красиво уйти, спровоцировав ядерный Армагеддон и прихватив с собой на тот свет половину человечества", – написал он.
Таким образом Медведев снова запугал мир "ядерным оружием" и снова отметил "переход красных линий" Соединенными Штатами.
Что известно о передаче Украине кассетных боеприпасов
- США вечером 7 июля объявили новый пакет военной помощи в Украине. В частности, туда вошли и кассетные боеприпасы, которые могут существенно помочь украинской армии в контрнаступлении
- Впоследствии президент США Байден подчеркнул, что решение о передаче кассетных боеприпасов Украине было достаточно сложным. Для этого он совещался с Конгрессом, а также с международными партнерами. Но в конце концов, эти боеприпасы будут в Украине.
- Министр обороны Алексей Резников отметил, что Украина будет использовать эти боеприпасы для деоккупации наших территорий. Несмотря на это, он заверил, что украинская армия не будет стрелять ими по гражданским районам оккупированных территорий.