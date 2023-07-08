Об этом 24 Каналу рассказал депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань. По его словам, несмотря на такие заявления россияне продолжают давить на местное население.

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Проваливается принудительная паспортизация

Сергей Хлань отметил, что ранее захватчики потребовали, чтобы местные получили российские паспорта. Это было обязательным условием и для псевдовыборов в частности.

Они поняли, что паспортизация у них проваливается, желающих нет, даже по принуждению они не могут выполнять свой план паспортизации. Впоследствии объявили, что голосовать на выборах можно без российского паспорта, достаточно того, что ты там находишься,

– объяснил он.

Такие "выборы" – абсолютно фейковые, подчеркнул депутат облсовета. Такое же происходило во время псевдореферендума в Херсоне. Все коллаборанты, которые участвовали в этом псевдореферендуме, понесут за это ответственность.

Хлань о псевдовыборах на оккупированных территориях: смотрите видео

Фейковые "выборы" на оккупированных территориях