Об этом 24 Каналу рассказал депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань. По его словам, несмотря на такие заявления россияне продолжают давить на местное население.
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Проваливается принудительная паспортизация
Сергей Хлань отметил, что ранее захватчики потребовали, чтобы местные получили российские паспорта. Это было обязательным условием и для псевдовыборов в частности.
Они поняли, что паспортизация у них проваливается, желающих нет, даже по принуждению они не могут выполнять свой план паспортизации. Впоследствии объявили, что голосовать на выборах можно без российского паспорта, достаточно того, что ты там находишься,
– объяснил он.
Такие "выборы" – абсолютно фейковые, подчеркнул депутат облсовета. Такое же происходило во время псевдореферендума в Херсоне. Все коллаборанты, которые участвовали в этом псевдореферендуме, понесут за это ответственность.
Хлань о псевдовыборах на оккупированных территориях: смотрите видео
Фейковые "выборы" на оккупированных территориях
- ЦИК России 15 июня приняла решение провести так называемые выборы на временно оккупированных территориях Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областей 10 сентября. С инициативой провести фейковые выборы обратились гауляйтеры временно оккупированных областей.
- В псевдореспубликах в Луганской и Донецкой областях планировали фейковые выборы "депутатов" так называемых "народных советов республик". На территории оккупированной Херсонской области – довыборы в госдуму России. В оккупированной части Запорожской области – "парламентариев законодательного собрания".
- Однако 3 июля глава ЦИК страны-агрессорки Элла Памфилова встретилась с Владимиром Путиным и сообщила, что дату проведения псевдовыборов могут перенести. Это якобы связано с возможными "непредвиденными обстоятельствами".