Про це 24 Каналу розповів депутат Херсонської облради Сергій Хлань. За його словами, попри такі заяви росіяни продовжують тиснути на місцеве населення.
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Провалюється примусова паспортизація
Сергій Хлань зазначив, що раніше загарбники вимагали, щоб місцеві отримали російські паспорти. Це було обов’язковою умовою і для псевдовиборів зокрема.
Вони зрозуміли, що паспортизація у них провалюється, охочих немає, навіть під примусом вони не можуть виконувати свій план паспортизації. Згодом оголосили, що голосувати на "виборах" можна без російського паспорта, достатньо того, що ти там перебуваєш,
– пояснив він.
Такі "вибори" – це цілком фейкове дійство, наголосив депутат облради. Таке ж відбувалось під час псевдореферендуму у Херсоні. Усі колаборанти, які брали участь у цьому псевдореферендумі, понесуть за це відповідальність.
Хлань про псевдовибори на окупованих територіях: дивіться відео
Фейкові "вибори" на окупованих територіях
- ЦВК Росії 15 червня ухвалила рішення провести так звані вибори на тимчасово окупованих територіях Запорізької, Херсонської, Донецької та Луганської областей 10 вересня. З ініціативою провести фейкові вибори звернулися гауляйтери тимчасово окупованих областей.
- У псевдореспубліках у Луганській та Донецькій областях планували фейкові вибори "депутатів" так званих "народних рад республік". На території окупованої Херсонщини – "довибори" до держдуми Росії. В окупованій частині Запорізької області – "парламентарів законодавчих зборів".
- Проте 3 липня глава ЦВК країни-агресорки Елла Памфілова зустрілась з Владіміром Путіним і повідомила йому, що дату проведення псевдовиборів можуть перенести. Це нібито пов'язано з можливими "непередбаченими обставинами".