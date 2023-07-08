Про це 24 Каналу розповів депутат Херсонської облради Сергій Хлань. За його словами, попри такі заяви росіяни продовжують тиснути на місцеве населення.

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Провалюється примусова паспортизація

Сергій Хлань зазначив, що раніше загарбники вимагали, щоб місцеві отримали російські паспорти. Це було обов’язковою умовою і для псевдовиборів зокрема.

Вони зрозуміли, що паспортизація у них провалюється, охочих немає, навіть під примусом вони не можуть виконувати свій план паспортизації. Згодом оголосили, що голосувати на "виборах" можна без російського паспорта, достатньо того, що ти там перебуваєш,

– пояснив він.

Такі "вибори" – це цілком фейкове дійство, наголосив депутат облради. Таке ж відбувалось під час псевдореферендуму у Херсоні. Усі колаборанти, які брали участь у цьому псевдореферендумі, понесуть за це відповідальність.

Хлань про псевдовибори на окупованих територіях: дивіться відео

Фейкові "вибори" на окупованих територіях