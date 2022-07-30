захарова позволила себе цинично вспомнить украинских воинов в Еленовке, которых подло убили оккупанты. путинская приспешница ляпнула, мол "следующий выпуск Vogue будет посвящен тому, как возглавляемый Зеленским режим убил своих находившихся в плену бойцов".

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Грязные заявления захаровой

Дальше последовали низкие высказывания в сторону первой леди. захарова выдала абсолютный бред, присыпанный грязными образами. Она сказала, что "жена Елена сядет на ступеньки бункера, расставит перед камерой ноги, расстегнет блузку и расскажет журналистам, как муж решил уничтожить тех".

Не обошлось без упоминания об американской реактивной системе залпового огня HIMARS, которая так беспокоит оккупантов. В конце захарова своими заявлениями опустилась еще ниже.

"Нет для Vogue перебор. Playboy подойдет. Небинарное лицо они на обложке уже публиковали. Пора браться за реальных извращенцев", – заявила россиянка.

Убийство военных в Еленовке: что известно

29 июля российское минобороны заявило о гибели 40 украинских военнопленных в колонии в оккупированной Еленовке. Там находились защитники Мариуполя из "Азовстали", которых должны были обменять.

россияне нагло соврали, что колонию атаковали ВСУ ракетами HIMARS. Эту информацию отрицали в Генштабе, а также в американском Институте изучения войны.

Очевидно, что россияне намеренно подло убили украинских воинов, чтобы перекинуть вину на ВСУ.

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