Такое мнение озвучил советник главы Офиса президента Алексей Арестович. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на его включение в эфире ютуба "Фейгин Live".

Убийство украинских пленных в Оленовке: версии и все, что известно о преступлении россиян

Какая цель россиян в следующей фазе

Советник рассказал, что в следующей фазе россияне хотят получить преимущество сразу на 5 направлениях. Однако он считает такую ​​стратегию проигрышной. Она, в конце концов, и погубит все замыслы оккупантов о "прорыве". Что касается вхождения в новый этап, то Арестович подчеркнул, что россияне снова его решили сделать "символическим".

В этой войне есть особенность. Фаза войны всегда меняется из-за условной Бучи. Мы заходим в третью фазу войны из-за Оленовки,

– сказал Арестович.

Однако он призвал не искать в циничных преступлениях каких-то глубоких смыслов, которые якобы могла бы заложить россия. Также он акцентировал, что убийство десятков пленных вероятнее всего совершили путем подрыва помещений изнутри. Следует отметить, в частности, об этом говорилось и в совместном заявлении ВСУ, СБУ и Минобороны .