В заложниках оказались исполняющий обязанности гендиректора ЧАЭС и несколько десятков человек, которые во время захвата были на смене.
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Захваченная российскими войсками Чернобыльская атомная электростанция работает в плановом режиме. Однако персонал оттуда не отпускают и не разрешают его ротацию.
Источник:Телеграм "Суспільне"
В заложниках оказались исполняющий обязанности гендиректора ЧАЭС и несколько десятков человек, которые во время захвата были на смене.
Новость дополняется…