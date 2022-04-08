В Министерстве инфраструктуры отметили, что 8 апреля поисково-спасательное судно "Cапфир" наконец-то вернулось под контроль Украины.

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Судно "Сапфир" вернулось под контроль Украины

В настоящее время судно буксируют на рейд румынского порта Сулина. Это результат совместных усилий высшего руководства нашей страны, Министерства инфраструктуры, КП МПРС и Международной Морской Организации.

Буксировку судна с места передачи в территориальные воды Украины осуществил буксир "Авант" под флагом Украины.

Всех 19 членов экипажа спасательного судна освободили из российского плена еще 25 марта – в рамках первого обмена пленными.

Справка. Спасательное судно "Сапфир" является единственным украинским гражданским специализированным судном, которое находится в постоянной поисково-спасательной готовности. Оно способно выполнять ответные задания в открытом море. Речь идет не только о поиске и спасении людей, но и об аварийном буксировании и пожаротушении.



С момента полномасштабного наступления России спасательный буксир участвовал в спасательных операциях в Черном море. В частности, при участии "Сапфира" ликвидировали пожар на борту танкера Millenial Spiri (флаг Молдовы), возникший в результате ракетных обстрелов россиянами.

Захват россиянами украинских судов: что известно

Гражданское спасательное судно "Сапфир" оккупанты захватили 26 февраля во время выполнения им гуманитарной миссии в районе острова Змеиный.

В целом с начала активной фазы войны агрессор захватил 3 украинских судна – "Сапфир", "Афина" и "Принцесса Николь". Захват военными кораблями страны-оккупанта гражданских судов является прямым нарушением норм Международного морского права и Международной конвенции по безопасности мореходства.