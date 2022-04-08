В Министерстве инфраструктуры отметили, что 8 апреля поисково-спасательное судно "Cапфир" наконец-то вернулось под контроль Украины.
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Судно "Сапфир" вернулось под контроль Украины
В настоящее время судно буксируют на рейд румынского порта Сулина. Это результат совместных усилий высшего руководства нашей страны, Министерства инфраструктуры, КП МПРС и Международной Морской Организации.
Буксировку судна с места передачи в территориальные воды Украины осуществил буксир "Авант" под флагом Украины.
Всех 19 членов экипажа спасательного судна освободили из российского плена еще 25 марта – в рамках первого обмена пленными.
Захват россиянами украинских судов: что известно
Гражданское спасательное судно "Сапфир" оккупанты захватили 26 февраля во время выполнения им гуманитарной миссии в районе острова Змеиный.
В целом с начала активной фазы войны агрессор захватил 3 украинских судна – "Сапфир", "Афина" и "Принцесса Николь". Захват военными кораблями страны-оккупанта гражданских судов является прямым нарушением норм Международного морского права и Международной конвенции по безопасности мореходства.
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