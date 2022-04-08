У Міністерстві інфраструктури зазначили, що 8 квітня пошуково-рятувальне судно "Cапфір" нарешті повернулося під контроль України.
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Судно "Сапфір" повернулося під контроль України
Зараз судно буксирують на рейд румунського порту Суліна. Це результат спільних зусиль вищого керівництва нашої країни, Міністерства інфраструктури, КП "МПРС" та Міжнародної Морської Організації.
Буксирування судна з місця передачі до територіальних вод України здійснив буксир "Авант" під прапором України.
Усіх 19 членів екіпажу рятувального судна звільнили з російського полону ще 25 березня – у межах першого обміну полоненими.
Захоплення росіянами українських суден: що відомо
Цивільне рятувальне судно "Сапфір" загарбники захопили 26 лютого під час виконання ним гуманітарної місії в районі острова Зміїний.
Загалом з початку активної фази війни агресор захопив 3 українські судна – "Сапфір", "Афіна" й "Принцеса Ніколь". Захоплення військовими кораблями країни-окупанта цивільних суден є прямим порушенням норм Міжнародного морського права та Міжнародної конвенції з безпеки мореплавства.
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