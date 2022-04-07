Україна примусово вилучить російські кораблі

Про це Марченко повідомив у своєму зверненні в телеграмі. Україна націоналізує російські кораблі, які перебувають на судноремонтному заводі в Ізмаїлі.

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Глава Одеської ОВА анонсував відповідне рішення українського уряду вже найближчим часом.

Щодо кораблів під російським прапором, які зараз перебувають на судноремонтному заводі в місті Ізмаїл. Незабаром Кабінетом міністрів буде ухвалено рішення щодо примусового вилучення цих кораблів на користь України,

– заявив Марченко.

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