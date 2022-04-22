В Херсонской области продолжаются боевые действия. Поэтому есть угроза для гражданского населения, которое не может покинуть свои дома. Соответствующую информацию озвучили во время ежедневной сводки областных военных администраций для Офиса Президента, сообщает 24 канал.

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Так, в самом Херсоне раздавались сильные взрывы на окраинах города. Мэр города Игорь Колыхаев заявил, что возможности проведения эвакуации населения нет – российская сторона не согласовывает зеленый коридор. А без него украинская сторона не может обеспечить безопасность. Поэтому все, кто выезжает, делают это на свой страх и риск.

Самая критична ситуация в тех городах и селах Херсонской области, которые на линии фронта граничат с соседними областями. Практически все села Бериславского района и часть сел Херсонского района – на грани гуманитарной катастрофы.