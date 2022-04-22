В Херсонській області тривають бойові дії. Через це є загроза для цивільного населення, яке не може покинути свої домівки. Відповідну інформацію озвучили під час щоденного зведення обласних військових адміністрацій для Офісу Президента, повідомляє 24 канал.

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Так, у самому Херсоні лунали сильні вибухи на окраїнах міста. Мер міста Ігор Колихаєв заявив, що можливості проведення евакуації населення немає – російська сторона не погоджує зелений коридор. А без нього українська сторона не може гарантувати безпеку. Тож всі, хто виїжджає, роблять це на власний страх та ризик.

Найбільш критична ситуація в тих містах та селах Херсонської області, які на лінії фронту межують з сусідніми областями. Практично всі села Бериславського району та частина сіл Херсонського району – на межі гуманітарної катастрофи.