Россия официально ввела свои войска на территорию Украины и начала нападение. От атак страдают разные регионы страны.

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Последствия вражеских обстрелов

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям сообщили о последствиях вражеских обстрелов на территории Украины по состоянию на 07:00:

Хмельницкая область: в результате артобстрела произошло возгорание горюче-смазочных материалов воинской части в Староконстантинове.

Днепропетровская область: в Краснополье и Марганце вспыхнул пожар на военных складах.

Винницкая область: в Тульчине и Бохане – возгорание в воинских частях.

Волынская область: в Луцке взорвали телебашню.

Киевская область: пожар воинской части вблизи Броваров.

Луганщина: захваченные села Городище и Меловое.

ГСЧС о текущей ситуации в Украине: смотрите видео

Важно! Россия открыто начала войну против Украины. Утром 24 февраля украинцы во многих городах проснулись от взрыва. Вооруженные силы дают отпор. Мы – под надежной защитой наших военных. Международные партнеры поддерживают Украину и накладывают санкции на Россию. Сохраняем спокойствие, читаем проверенные новости и верим в ВСУ!