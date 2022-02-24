Россия официально ввела свои войска на территорию Украины и начала нападение. От атак страдают разные регионы страны.
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Последствия вражеских обстрелов
В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям сообщили о последствиях вражеских обстрелов на территории Украины по состоянию на 07:00:
- Хмельницкая область: в результате артобстрела произошло возгорание горюче-смазочных материалов воинской части в Староконстантинове.
- Днепропетровская область: в Краснополье и Марганце вспыхнул пожар на военных складах.
- Винницкая область: в Тульчине и Бохане – возгорание в воинских частях.
- Волынская область: в Луцке взорвали телебашню.
- Киевская область: пожар воинской части вблизи Броваров.
- Луганщина: захваченные села Городище и Меловое.
ГСЧС о текущей ситуации в Украине: смотрите видео