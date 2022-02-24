Росія офіційно ввела свої війська на територію України та почала напад. Від атак страждають різні регіони країни.

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Наслідки ворожих обстрілів

У Державній службі з надзвичайних ситуацій повідомили про наслідки ворожих обстрілів на території України станом на 07:00:

Хмельницька область: внаслідок артобстрілу сталося загоряння паливно-мастильних матеріалів військової частини у Старокостянтинові.

Дніпропетровська область: у Краснопіллі та Марганці спалахнула пожежа на військових складах.

Вінницька область: у Тульчині та Бохані – займання у військових частинах.

Волинська область: у Луцьку підірвали телевежу.

Київська область: пожежа військової частини поблизу Броварів.

Луганщина: захоплені села Городище та Мілове.

ДСНС про поточну ситуацію в Україні: дивіться відео

Важливо! Росія відкрито розпочала війну проти України. Вранці 24 лютого українці у багатьох містах прокинулися через вибухи. Збройні сили дають відсіч. Ми – під надійним захистом наших військових. Міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкції на Росію. Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та вірмо в ЗСУ!