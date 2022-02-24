Росія офіційно ввела свої війська на територію України та почала напад. Від атак страждають різні регіони країни.

Читайте також Росія напала на Україну: хронологія основних подій

Наслідки ворожих обстрілів

У Державній службі з надзвичайних ситуацій повідомили про наслідки ворожих обстрілів на території України станом на 07:00:

  • Хмельницька область: внаслідок артобстрілу сталося загоряння паливно-мастильних матеріалів військової частини у Старокостянтинові.
  • Дніпропетровська область: у Краснопіллі та Марганці спалахнула пожежа на військових складах.
  • Вінницька область: у Тульчині та Бохані – займання у військових частинах.
  • Волинська область: у Луцьку підірвали телевежу.
  • Київська область: пожежа військової частини поблизу Броварів.
  • Луганщина: захоплені села Городище та Мілове.

ДСНС про поточну ситуацію в Україні: дивіться відео