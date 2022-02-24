Росія офіційно ввела свої війська на територію України та почала напад. Від атак страждають різні регіони країни.
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Наслідки ворожих обстрілів
У Державній службі з надзвичайних ситуацій повідомили про наслідки ворожих обстрілів на території України станом на 07:00:
- Хмельницька область: внаслідок артобстрілу сталося загоряння паливно-мастильних матеріалів військової частини у Старокостянтинові.
- Дніпропетровська область: у Краснопіллі та Марганці спалахнула пожежа на військових складах.
- Вінницька область: у Тульчині та Бохані – займання у військових частинах.
- Волинська область: у Луцьку підірвали телевежу.
- Київська область: пожежа військової частини поблизу Броварів.
- Луганщина: захоплені села Городище та Мілове.
ДСНС про поточну ситуацію в Україні: дивіться відео