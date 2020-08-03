В Киев 3 августа террорист по имени Сухроб Каримов захватил банк и угрожал его взорвать. Чтобы обезвредить преступника, работникам СБУ и полиции нужно было провернуть рискованную спецоперацию. Силовики притворялись журналистами, чтобы пройти к террористу. Они вели фейковый прямой эфир.

Детали спецоперации

Под видом журналистов, с которыми хотел пообщаться террорист, к нему прошли сотрудник полиции и сотрудник СБУ. Об этом рассказал журналист "Громадского" Богдан Кутепов, сообщает НВ.

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По словам Кутепова, все действия журналистов на месте координировал один из силовиков.

Был человек, который руководил операцией, рассказывал, кто что делает. Нам говорили, если будет бомба, то надо журналистам убежать, спрятаться за мебелью. Все журналисты согласились, нам всем раздали одинаковые бейджики "Укринформа". Среди этой группы были ненастоящие журналист и оператор,

– сказал он.

Очевидец событий заметил, что подставные журналисты вели фейковый прямой эфир. Он пояснил, что вести настоящий эфир было запрещено, чтобы подозреваемый не знал, что происходит на самом деле.

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Под видом журналистки к Каримову прошла руководитель полиции Виктория Азарова. Она общалась с мужчиной и пыталась выяснить его требования.

Он требовал общения с журналистами, которые вели прямую трансляцию, и я согласилась. У нас была общая группа СБУ и Национальной полиции,

– рассказала Азарова.

По ее словам, Каримов вел себя спокойно.