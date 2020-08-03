У Києві 3 серпня терорист на ім'я Сухроб Карімов захопив банк та погрожував його підірвати. Аби знешкодити злочинця, працівникам СБУ та поліції потрібно було провернути ризиковану спецоперацію. Силовики вдавали з себе журналістів, щоб пройти до терориста. Вони вели фейковий прямий ефір.

Деталі спецоперації

Під виглядом журналістів, з якими хотів поспілкуватися терорист, до нього пройшли співробітник поліції й співробітник СБУ. Про це розповів журналіст "Громадське" Богдан Кутєпов, повідомляє НВ.

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За словами Кутєпова, всі дії журналістів на місці координував один з силовиків.

Був чоловік, який все керував операцією, розповідав, хто що робить. Нам говорили, якщо буде бомба, то треба журналістам втекти, сховатися за меблі. Усі журналісти погодилися, нам усім роздали однакові бейджики "Укрінформу". Серед цієї групи були несправжні журналіст і оператор,

– сказав він.

Очевидець подій зауважив, що підставні журналісти вели фейковий прямий ефір. Він пояснив, що вести справжній ефір було заборонено, щоб підозрюваний не знав, що відбувається насправді.

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Під виглядом журналістки до Карімова пройшла керівниця поліції Вікторія Азарова. Вона спілкувалася з чоловіком і намагалася з'ясувати його вимоги.

Він вимагав спілкування з журналістами, які вели пряму трансляцію, і я погодилася. У нас була спільна група СБУ і Національної поліції,

– розповіла Азарова.

За її словами, Каримов поводив себе спокійно.

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