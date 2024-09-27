Однако информация о захвате торгового центра в столице не соответствует действительности. Об этом говорится в сообщении Национальной полиции Украины.

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ТЦ "Sky Moll" не захватывали

Согласно обнародованной информации, сообщение о группе лиц, находящихся вблизи одного из торговых центров города поступило в Днепровское управление полиции. Как выяснилось, никто не захватывал ТЦ.

Правоохранители, прибывшие на место происшествия, выяснили, что указанные лица проводят импровизированную акцию, которая сейчас завершилась, а ее участники разошлись,

– говорится в сообщении.

Отмечается, что нарушений публичной безопасности и порядка не допущено.

К слову, накануне полицейские Киева задержали четырех псевдоохранителей за похищение и пытки гражданина Турции. Сейчас всем фигурантам дела объявлено о подозрении. Фигуранты требовали у потерпевшего 100 тысяч долларов.

Во время спецоперации полицейские освободили 28-летнего заложника, когда нападавшие, не получив желаемой суммы, везли его в багажнике автомобиля в лес под угрозой убить. Теперь всем участникам преступной группировки, среди которых есть гражданин России, грозит до 15 лет лишения свободы.