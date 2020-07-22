Захват автобуса с заложниками закончился для Максима Плохого (Кривоша) задержанием. Сейчас он находится в СИЗО и ждет объявления подозрения, а уже 23 июля ему будут выбирать меру пресечения.

По факту вчерашних событий правоохранители открыли четыре уголовных производства, сообщают в полиции Волыни. Смотрите Как задержали Максима Плохого, освобождали заложников и когда взорвалась граната – видео Уголовные производства открыли по следующим статьям: часть 2 статьи 147 – захват заложников,

часть 1 статьи 263 – незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами,

статья 348 – посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа,

статья 258 – террористический акт. Сейчас Максим Кривош в СИЗО, а 22 июля ему объявят о подозрении. Уже на следующий день суд будет выбирать ему меры пресечения. Как выразился заместитель министра МВД Антон Геращенко, это будет содержание под стражей без права внесения залога. Захват автобуса в Луцке: коротко Террорист 21 июля утром сообщил в полицию, что взял в заложники пассажиров рейсового автобуса.

Мужчина направил автобус в центр Луцка на Театральную площадь, там угрожал всех взорвать.

В автобусе находились 13 человек, среди которых пожилая женщина, беременная и подросток.

Мужчина называет себя Максимом Плохим, но его настоящее имя – Кривош Максим Степанович.

Его требования были такими: все чиновники Украины, религиозные и политические деятели должны были обнародовать текст и видеообращение с содержанием "Я – террорист в законе".

Ближе к вечеру террорист отпустил первых трех заложников после разговора с Зеленским, а президент выложил в соцсетях видео, которое требовал злоумышленник (с рекомендацией фильма "Земляне").

Вскоре после этого террорист сдался, всех заложников отпустил.