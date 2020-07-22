В отношении террориста из Луцка открыли 4 производства: когда изберут меру пресечения
Захват автобуса с заложниками закончился для Максима Плохого (Кривоша) задержанием. Сейчас он находится в СИЗО и ждет объявления подозрения, а уже 23 июля ему будут выбирать меру пресечения.
По факту вчерашних событий правоохранители открыли четыре уголовных производства, сообщают в полиции Волыни.
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Уголовные производства открыли по следующим статьям:
- часть 2 статьи 147 – захват заложников,
- часть 1 статьи 263 – незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами,
- статья 348 – посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа,
- статья 258 – террористический акт.
Сейчас Максим Кривош в СИЗО, а 22 июля ему объявят о подозрении. Уже на следующий день суд будет выбирать ему меры пресечения. Как выразился заместитель министра МВД Антон Геращенко, это будет содержание под стражей без права внесения залога.
Захват автобуса в Луцке: коротко
- Террорист 21 июля утром сообщил в полицию, что взял в заложники пассажиров рейсового автобуса.
- Мужчина направил автобус в центр Луцка на Театральную площадь, там угрожал всех взорвать.
- В автобусе находились 13 человек, среди которых пожилая женщина, беременная и подросток.
- Мужчина называет себя Максимом Плохим, но его настоящее имя – Кривош Максим Степанович.
- Его требования были такими: все чиновники Украины, религиозные и политические деятели должны были обнародовать текст и видеообращение с содержанием "Я – террорист в законе".
- Ближе к вечеру террорист отпустил первых трех заложников после разговора с Зеленским, а президент выложил в соцсетях видео, которое требовал злоумышленник (с рекомендацией фильма "Земляне").
- Вскоре после этого террорист сдался, всех заложников отпустил.