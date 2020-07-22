Захоплення автобуса із заручниками закінчилося для Максима Плохого (Кривоша) затриманням. Наразі він перебуває у СІЗО і чекає на оголошення підозри, а вже 23 липня йому обиратимуть запобіжний захід.

За фактом учорашніх подій правоохоронці відкрили чотири кримінальні провадження, повідомляють у поліції Волині. Дивіться Як затримали Максима Плохого, звільняли заручників і коли вибухнула граната – відео Кримінальні провадження відкрили за такими статтями: частиною 2 статті 147 – Захоплення заручників,

частиною 1 статті 263 – Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами,

статтею 348 – Посягання на життя працівника правоохоронного органу,

статтею 258 – Терористичний акт. Наразі Максим Кривош у СІЗО, а 22 липня йому оголосять про підозру. Вже наступного дня суд обиратиме йому запобіжного заходу. Як висловився заступник міністра МВС Антон Геращенко, це буде тримання під вартою без права внесення застави. Захоплення автобуса у Луцьку: коротко Терорист 21 липня вранці повідомив до поліції, що взяв у заручники пасажирів рейсового автобуса.

Чоловік спрямував автобус у центр Луцька на Театральний майдан, там погрожував усіх підірвати.

В автобусі перебували 13 людей, серед яких літня жінка, вагітна і підліток.

Чоловік називає себе Максимом Плохим, але його справжнє ім'я – Кривош Максим Степанович.

Його вимоги були такими: усі чиновники України, релігійні й політичні діячі мали оприлюднити текст і відеозвернення зі змістом "Я – терорист в законі".

Ближче до вечора терорист відпустив перших трьох заручників після розмови із Зеленським, а президент виклав у соцмережах відео, яке вимагав зловмисник (із рекомендацією фільму "Земляни").

Невдовзі після цього терорист здався, усіх заручників відпустив.