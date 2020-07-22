Посольство Соединенных Штатов Америки приветствовало безопасное освобождение захваченных в Луцке заложников. В частности, там отметили успех украинской власти в решении ситуации.

Свою реакцию американские дипломаты обнародовали в твиттере посольства США в Украине.

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Мы вместе с народом Украины радуемся безопасному освобождению заложников, захваченных вчера в Луцке, и приветствуем успех украинской власти в обеспечении их освобождения,

– говорится в коротком сообщении.

We join the people of Ukraine in celebrating the safe release of the hostages detained in Lutsk yesterday, and commend Ukrainian authorities’ success in securing their release. — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) July 22, 2020

Захват заложников в Луцке: коротко о главном