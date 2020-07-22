Захват заложников в Луцке: реакция посольства США на спецоперацию
Посольство Соединенных Штатов Америки приветствовало безопасное освобождение захваченных в Луцке заложников. В частности, там отметили успех украинской власти в решении ситуации.
Свою реакцию американские дипломаты обнародовали в твиттере посольства США в Украине.
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Мы вместе с народом Украины радуемся безопасному освобождению заложников, захваченных вчера в Луцке, и приветствуем успех украинской власти в обеспечении их освобождения,
– говорится в коротком сообщении.
Захват заложников в Луцке: коротко о главном
- Утром 21 июля мужчина по имени Максим Кривош (полиции он представился под другой фамилией – "Плохой") захватил в центре Луцка маршрутку с 13 заложниками. Он сам позвонил в полицию и заявил, что у него с собой взрывчатка и стрелковое оружие.
- Он позиционировал себя "антисистемником" и заявлял, что государство отбирает у людей свободу.
- Его ключевыми требованиями было, чтобы украинские политики и олигархи выложили в своих социальных сетях признание о том, что они – "террористы в законе". В то же время, президент Зеленский должен был записать видео с рекомендацией посмотреть фильм "Земляне".
- Первыми договоренностями, которых удалось достичь, была передача воды заложникам в автобус.
- Ближе к вечеру террорист отпустил первых трех заложников – пенсионерку, беременную женщину и несовершеннолетнего парня.
- В ответ на это Владимир Зеленский выполнил требование – в соцсетях рекомендовал посмотреть фильм "Земляне" 2005 года. Однако впоследствии он удалил видео.
- Около 22:00 террорист сдался в руки полиции, все люди были освобождены, никто не пострадал.
- Впоследствии правоохранители признались, что в Харькове задержали предполагаемого сообщника Кривоша.