Захоплення заручників у Луцьку: реакція посольства США на спецоперацію
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Посольство Сполучених Штатів Америки привітало безпечне звільнення захоплених у Луцьку заручників. Зокрема, там відзначили успіх української влади в вирішенні ситуації.
Свою реакцію американські дипломати оприлюднили у твіттері посольства США в Україні.
До теми Погрожував, а водія прикував наручниками, – інтерв'ю із заручником луцького терориста
Ми разом з народом України радіємо безпечному звільненню заручників, захоплених вчора у Луцьку, і вітаємо успіх української влади у забезпеченні їхнього звільнення,
– мовиться у короткому повідомленні.
Захоплення заручників у Луцьку: коротко про головне
- Зранку 21 липня чоловік на ім'я Максим Кривош (поліції він представився під іншим прізвищем – "Плохой") захопив у центрі Луцька маршрутку з 13 заручниками. Він сам зателефонував у поліцію й заявив, що має з собою вибухівку й стрілецьку зброю.
- Він позиціонував себе "антисистемником" та заявляв, що держава відбирає у людей свободу.
- Його ключовими вимогами було, аби ключові українські політики й олігархи виклали у своїх соціальних мережах зізнання про те, що вони – "терористи в законі". Водночас, президент Зеленський мав записати відео з рекомендацією подивитися фільм "Земляни".
- Першими домовленостями, яких вдалося досягнути, була передача води заручникам в автобус.
- Ближче до вечора терорист відпустив перших трьох заручників – пенсіонерку, вагітну жінку й неповнолітнього хлопця.
- У відповідь на це Володимир Зеленський виконав вимогу – у соцмережах рекомендував переглянути фільм "Земляни" 2005 року. Однак згодом він видалив відео.
- Близько 22:00 терорист здався в руки поліції, всі люди були звільнені, ніхто не постраждав.
- Згодом правоохоронці зізналися, що у Харкові затримали ймовірного спільника Кривоша.