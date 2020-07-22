Посольство Сполучених Штатів Америки привітало безпечне звільнення захоплених у Луцьку заручників. Зокрема, там відзначили успіх української влади в вирішенні ситуації.

Свою реакцію американські дипломати оприлюднили у твіттері посольства США в Україні.

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Ми разом з народом України радіємо безпечному звільненню заручників, захоплених вчора у Луцьку, і вітаємо успіх української влади у забезпеченні їхнього звільнення,

– мовиться у короткому повідомленні.

We join the people of Ukraine in celebrating the safe release of the hostages detained in Lutsk yesterday, and commend Ukrainian authorities’ success in securing their release. — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) July 22, 2020

Захоплення заручників у Луцьку: коротко про головне