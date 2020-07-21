СМИ распространили информацию, что террорист Максим Плохой, который захватил в заложники около 20 человек в центре Луцка, находился на психиатрическом лечении. Однако глава МВД Арсен Аваков опроверг эту информацию.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в Луцке призвал журналистов быть очень аккуратными в комментариях, сообщает телеграм-канал ЛУЧАНЫ.

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Аваков отметил, что непроверенная информация не помогает ситуации, а создает дополнительное напряжение.

Вы распространили информацию о том, что он лечился в психиатрической больнице – это недостоверная информация,

– сказал глава МВД.

По словам Арсена Авакова, у террориста есть смартфон в автобусе и он мониторит всю информацию, которую распространяют СМИ.

Заметим, что телеграм-канал Департамента уголовного розыска сообщал, что террорист находился на психиатрическом лечении.

Департамент уголовного розыска сообщал о лечении террориста / Скриншот

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