Аваков заявив, що терорист Максим Плохой не має проблем з психічним здоров'ям
ЗМІ пошири інформацію, що терорист Максим Плохой, який захопив у заручники близько 20 людей у центрі Луцька, перебував на психіатричному лікуванні. Однак глава МВС Арсен Аваков спростував цю інформацію.
Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков у Луцьку закликав журналісів бути дуже акуратними в коментарях, повідомляє телеграм-канал ЛУЧАНИ.
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Аваков наголосив, що неперевірена інформація не допомагає ситуації, а створює додаткову напругу.
Ви поширили інформацію про те, що він лікувався в психіатричній лікарні – це недостовірна інформація,
– сказав глава МВС.
За словами Арсена Авакова, терорист має смартфон в автобусі та моніторить усю інформацію, яку розповсюджують ЗМІ.
Зауважимо, що телеграм-канал Департаменту карного розшуку повідомляв, що терорист перебував на психіатричному лікуванні.
Департамент карного розшуку повідомляв про лікування терориста / Скриншот
Арсен Аваков розповів про стан переговорів з терористом: дивіться відео
- 21 липня вранці терорист, який назвав себе Максимом Плохим, зателефонував до поліції та повідомив, що взяв у заручники пасажирів рейсового автобуса.
- Він пригрозив його підірвати, наголосивши, що у нього є гранати й інша зброя.
- В автобусі близько 20 людей, серед них – діти та вагітна жінка.
- На місці працює поліція, снайпери та глава МВС Арсен Аваков. Тривають переговори з терористом.
- Терорист називає себе Максим Плохим, але ЗМІ з'ясували, що справжнє його ім'я Кривош Максим Степанович.
- У соцмережах він висунув свої вимоги: усі топ чиновники України, релігійні і політичні діячі мають оприлюднити текст і відеозвернення зі змістом "Я – терорист в законі".