ЗМІ пошири інформацію, що терорист Максим Плохой, який захопив у заручники близько 20 людей у центрі Луцька, перебував на психіатричному лікуванні. Однак глава МВС Арсен Аваков спростував цю інформацію.

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков у Луцьку закликав журналісів бути дуже акуратними в коментарях, повідомляє телеграм-канал ЛУЧАНИ.

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Аваков наголосив, що неперевірена інформація не допомагає ситуації, а створює додаткову напругу.

Ви поширили інформацію про те, що він лікувався в психіатричній лікарні – це недостовірна інформація,

– сказав глава МВС.

За словами Арсена Авакова, терорист має смартфон в автобусі та моніторить усю інформацію, яку розповсюджують ЗМІ.

Зауважимо, що телеграм-канал Департаменту карного розшуку повідомляв, що терорист перебував на психіатричному лікуванні.



Департамент карного розшуку повідомляв про лікування терориста / Скриншот

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